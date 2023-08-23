Повністю незаконно. Де точно не можуть вручити повістку: пояснення юриста

Чи можуть зупиняти авто для вручення повісток

"Місця, де саме мають вручати повістки, законодавчо не визначені. Однак якщо для того, щоб вручити повістку, працівники ТЦК і СП зупиняють маршрутку – це незаконно. У них для цього немає повноважень. Якщо, скажімо, автомобіль стоїть і не рухається, вони можуть підійти і попросити відкрити вікно. Якщо стоїть громадський транспорт, то вони можуть зайти туди. Але зупиняти спеціально для вручення повісток не можуть", – пояснює Сергій Савинський.

Коли водій сам зупинив автомобіль, і працівники тільки потім зайшли туди вручати повістки - це один момент. Але якщо автомобіль або маршрутка рухалися, і їх зупинили, щоб вручити повістку – це вже інша ситуація, і такі дії протизаконні. Працівники територіальних центрів комплектування не мають права зупиняти маршрутки і приватні авто.

"Працівники ТЦК і СП мають право вручати повістки в тих місцях, куди мають безперешкодний доступ. В усіх інших місцях, а це не тільки громадський транспорт, а й інше рухоме та нерухоме майно, куди вони не мають безперешкодного доступу або доступ куди їм не надали добровільно – права вручати повістки не мають", – пояснює співрозмовник.

На практиці працівники військкоматів в принципі можуть спробувати вручити повістку, зупинивши автомобіль. Але особа може не зупинятися, коли працівник ТЦК цього вимагає, запевняє Сергій Савинський.

Фото: Працівники ТЦК і СП мають право вручати повістки в тих місцях, куди мають безперешкодний доступ (zmi.ck.ua)

"Якщо таку повістку видали, зупинивши транспорт, надалі вручення такої повістки можна оскаржити. Але, на жаль, це не особливо допомагає людині, якщо вона на той час вже буде мобілізована і нестиме службу на сході або на півдні України. В таких випадках відновити порушені права таке оскарження не допоможе. Бо якщо на той час людина вже пройде ВЛК, отримає мобілізаційне розпорядження, то вже сам факт незаконного вручення повістки ні на що не впливає", – зауважує фахівець.

Але часто буває й так, що працівники ТЦК працюють разом із представниками поліції, у яких є права зупиняти транспорт. Адвокат каже, що таке може траплятися. Однак у поліції є вичерпний перелік підстав, коли вони можуть зупинити транспортний засіб.

"Однак ці підстави для зупинки транспорту можуть трактувати доволі широко. Наприклад, якщо є підстави вважати, що транспорт був знаряддям вчинення злочину або був викрадений. Тут може часто мати місце дискреція (вирішення посадовою особою або державним органом будь-якого питання на власний розсуд – ред.). Якщо вас зупинили працівники поліції, вони повинні пояснити, з якою метою це зробили", – нагадує він.

Якщо є підозра, що автомобіль викрадений, то навіть у таких випадках в авто мають право заходити тільки працівники поліції.

"І в таких випадках працівники ТЦК не мають право заходити до транспортного засобу. Але на практиці дуже часто норми трактують таким чином, щоб було більш вигідно в певних ситуаціях", – підсумовує Сергій Савинський.