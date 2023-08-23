Полностью незаконно. Где точно не могут вручить повестку: объяснение юриста

Могут ли останавливать авто для вручения повесток

"Места, где именно должны вручать повестки, законодательно не определены. Однако если для того чтобы вручить повестку, работники ТЦК и СП останавливают маршрутку – это незаконно. У них для этого нет полномочий. Если, скажем, автомобиль стоит и не двигается, они могут подойти и попросить открыть окно. Если стоит общественный транспорт, они могут зайти туда. Но останавливать специально для вручения повесток не могут", – объясняет Сергей Савинский.

Когда водитель сам остановил автомобиль, и работники только потом зашли туда вручать повестки – это один момент. Но если автомобиль или маршрутка двигались и их остановили, чтобы вручить повестку – это уже другая ситуация, и такие действия противозаконны. Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права останавливать маршрутки и частные автомобили.

Работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ. Во всех других местах, а это не только общественный транспорт, но и другое движимое и недвижимое имущество, куда у них нет беспрепятственного доступа или доступ куда им не предоставили добровольно – права вручать повестки не имеют", – объясняет собеседник.

На практике работники военкоматов в принципе могут попытаться вручить повестку, остановив автомобиль. Но человек может не останавливаться, когда работник ТЦК этого требует, уверяет Сергей Савинский.

Фото: Работники ТЦК и СП вправе вручать повестки в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ (zmi.ck.ua)

"Если такую повестку выдали, остановив транспорт, в дальнейшем вручение такой повестки можно обжаловать. Но, к сожалению, это не особенно помогает человеку, если он к тому времени уже будет мобилизован и будет нести службу на востоке или на юге Украины. В таких случаях возобновить нарушенные права такое обжалование не поможет. Поскольку если к тому времени человек уже пройдет ВЛК, получит мобилизационное распоряжение, то уже сам факт незаконного вручения повестки ни на что не влияет", – отмечает специалист.

Но часто бывает и так, что работники ТЦК работают вместе с представителями полиции, у которых есть право останавливать транспорт. Адвокат говорит, что такое может случиться. Однако у полиции есть исчерпывающий перечень оснований, когда они могут остановить транспортное средство.

"Однако эти основания для остановки транспорта могут трактовать довольно широко. Например, если есть основания полагать, что транспорт был орудием совершения преступления или похищен. Здесь может часто иметь место дискреция (решение должностным лицом или государственным органом любого вопроса на собственное усмотрение – ред.). Если вас остановили сотрудники полиции, они должны объяснить, с какой целью это сделали", – напоминает он.

Если есть подозрение, что автомобиль угнан, то даже в таких случаях в авто имеют право заходить только сотрудники полиции.

"И в таких случаях работники ТЦК не имеют права заходить в транспортное средство. Но на практике очень часто нормы трактуют таким образом, чтобы было выгоднее в определенных ситуациях", – подводит итог Сергей Савинский.