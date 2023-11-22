Повністю автономний об'єкт. Партизани показали фото з бази росіян у Тольятті
Партизани у Тольятті виявили військову базу росіян, на якій ймовірно зберігаються різні типи боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Наші агенти активно працюють у Тольятті і передають інформацію про місця дислокації ВС РФ і військові бази. Цього разу було здійснено вилазку на військовий об'єкт у Кунеївському лісі" - пише "АТЕШ".
За їх даними, територія російської бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту. При цьому об'єкт повністю автономний - має власну систему подачі води та водосховище.
Згідно з отриманою інформацією там зберігаються різні типи боєприпасів.
"АТЕШ" допомагає виявляти військові об'єкти окупантів
Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами.
Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.
А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).
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