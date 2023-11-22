Полностью автономный объект. Партизаны показали фото из базы россиян в Тольятти

Партизаны в Тольятти обнаружили военную базу россиян, на которой, вероятно, хранятся различные типы боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЭШ ".

"Наши агенты активно работают в Тольятти и передают информацию о местах дислокации ВС РФ и военных базах. На этот раз была совершена вылазка на военный объект в Кунеевском лесу" - пишет "АТЕШ".

По их данным, территория российской базы огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты. При этом объект полностью автономен – имеет собственную систему подачи воды и водохранилища.

Согласно полученной информации там хранятся разные типы боеприпасов.

Фото: база РФ в Тольятти (t.me/atesh_ru)

"АТЕШ" помогает выявлять военные объекты оккупантов

Партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и оцеплен оборонительными сооружениями.

Также партизаны устроили вылазку на военную базу российских войск в захваченной оккупантами Новоалексеевке Херсонской области. Ее враг использует как временный пункт дислокации.

А недавно партизаны обнаружили ПВО российских войск у временно оккупированного Симферополя (Крым).

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