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Повне звільнення України дозволить повернути силу міжнародному порядку, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Повне звільнення України дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей", - заявив він.

Зеленський додав, що вдячний усім партнерам України.

"Кожному лідеру, кожному політику, громадському діячу, кожній країні, - які дійсно підтримують Україну у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах", - зазначив він.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Вони передбачають довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки для України.

Крім того, вже шість країн погодилися приєднатися до гарантій. Мова йде про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.

Більше про гарантії безпеки для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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