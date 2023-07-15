Полное освобождение Украины позволит вернуть силу международному порядку, - Зеленский

"Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей", - заявил он.

Зеленский добавил, что благодарен всем партнерам Украины.

"Каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, - которые действительно поддерживают Украину в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", - отметил он.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли совместное право на гарантии безопасности для Украины. Они подразумевают долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики для Украины.

Кроме того, уже шесть стран согласились присоединиться к гарантиям. Речь идет о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

Больше о гарантиях безопасности для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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