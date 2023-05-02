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Повна заборона на експорт до Росії: чому Німеччина, Велика Британія та Франція проти

Фото: країни "Великої сімки" готують повну заборону експорту товарів на територію Росії (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Країни "Великої сімки" готують повну заборону експорту товарів на територію Росії. Однак їм буде важко досягти згоди через позицію деяких країн.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії".

Проти запровадження повної заборони неофіційно вже висловилися в ЄС та Японії, повідомила Financial Times, посилаючись на анонімні джерела. Офіційних коментарів про причини такої позиції поки що немає.

За інформацією джерел РБК-Україна, знайомих із реакцією партнерів США щодо G7, ініціативу Вашингтона не підтримує і Німеччина. Там, як і раніше, вважають свою економіку дуже залежною від економіки РФ. "Поки що позиція Німеччини полягає в тому, що вони не готові різко розривати економічні відносини з Росією", - зазначив співрозмовник.

Не в захваті від ініціативи США і Велика Британія. "Поки що можна сказати, що є сильне бажання змінити принцип застосування санкцій щодо Росії лише в США. Велика Британія теж не горить таким бажанням. Її політика будується на принципі секторальної заборони, і змінювати підхід, тобто вводити заборону на все з деякими винятками Лондон поки що не готовий", - зазначив співрозмовник.

За його словами, Франція теж поки що не підтримала заборону експорту до РФ.

Нагадаємо, США готові заборонити експорт до Росії в принципі та зробити винятки лише для ретельно відібраних товарів. Це можуть бути, наприклад, сільськогосподарські продукти та фармацевтичні препарати.

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