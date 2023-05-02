Повна заборона на експорт до Росії: чому Німеччина, Велика Британія та Франція проти

Країни "Великої сімки" готують повну заборону експорту товарів на територію Росії. Однак їм буде важко досягти згоди через позицію деяких країн.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії".
Проти запровадження повної заборони неофіційно вже висловилися в ЄС та Японії, повідомила Financial Times, посилаючись на анонімні джерела. Офіційних коментарів про причини такої позиції поки що немає.
За інформацією джерел РБК-Україна, знайомих із реакцією партнерів США щодо G7, ініціативу Вашингтона не підтримує і Німеччина. Там, як і раніше, вважають свою економіку дуже залежною від економіки РФ. "Поки що позиція Німеччини полягає в тому, що вони не готові різко розривати економічні відносини з Росією", - зазначив співрозмовник.
Не в захваті від ініціативи США і Велика Британія. "Поки що можна сказати, що є сильне бажання змінити принцип застосування санкцій щодо Росії лише в США. Велика Британія теж не горить таким бажанням. Її політика будується на принципі секторальної заборони, і змінювати підхід, тобто вводити заборону на все з деякими винятками Лондон поки що не готовий", - зазначив співрозмовник.
За його словами, Франція теж поки що не підтримала заборону експорту до РФ.
Нагадаємо, США готові заборонити експорт до Росії в принципі та зробити винятки лише для ретельно відібраних товарів. Це можуть бути, наприклад, сільськогосподарські продукти та фармацевтичні препарати.
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