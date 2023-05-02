Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії

Санкції проти Росії дедалі складніше даються Заходу, незважаючи на другий рік повномасштабного вторгнення РФ до України. Чому G7 зволікає із рішенням про заборону експорту в країну-агресор і хто не готовий підтримати цю ідею – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Країни G7 розглядають можливість повної заборони експорту до РФ. Такий крок із боку США, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції та Японії може посилити санкційний тиск на країну-агресора.

Питання про заборону експорту планується розглянути на саміті G7 19-21 травня у Японії.

Незважаючи на те, що обмеження, у тому числі й торгові, щодо РФ багато країн почали запроваджувати ще минулого року, практично одразу після початку агресії щодо України, обсяги торгівлі залишаються досить значними.

З лютого минулого року ЄС заборонив експорт товарів до РФ більш ніж на 43,9 млрд євро (імпорт – на 91,2 млрд євро), і зараз під санкціями перебуває 49% експорту та 58% імпорту. Проте загальний обсяг експорту з ЄС та країн G7 до Росії залишається на досить високому рівні – 66 млрд. доларів.

Наприклад, постачання до РФ з Німеччини , яка входить і до ЄС, і до G7, скоротилися майже наполовину, але експорт все ще становить 14,6 млрд євро на рік. Причому, якщо раніше основним товаром для продажу в РФ була продукція машинобудування, то зараз їм стали ліки.

Великобританія скоротила експорт до РФ майже на 80%. Під заборону потрапили юридичні послуги, обмежені консультаційні послуги у галузі ІТ.

У Канаді під забороною співпраця з російськими нафтогазовими та хімічними компаніями. Заборонено будівельні, інженерні, транспортні послуги (в енергетиці), продаж металів, руд, деревини та хімікатів – всього 28 видів "життєво важливих" послуг.

В Австралії заборона постачання посуду, спортивного інвентарю, товарів легкої промисловості, косметики, вин.

Японія з початку повномасштабної війни запровадила заборону експорту до РФ продукції, яка може використовуватися для військових цілей. Потім список розширювався за рахунок високотехнологічної продукції та інших товарів. На початку квітня 2023 року під заборону потрапили сталь, алюміній, екскаватори, бульдозери, безпілотники, компоненти для авіаційної та космічної галузі, суднові двигуни. Загалом у списку заборонених для постачання в РФ товарів близько 500 найменувань. Обсяг експорту в РФ скоротився істотно майже за всіма групами товарів, крім медичних.

Якщо говорити в цілому про ЄС та G7, звідти заборонено продавати в Росію передові технології, у тому числі для нафтопереробки, деякі види машин та транспортних засобів, обладнання, технології та послуги для енергетики, товари для авіаційної та космічної промисловості, морські технології, зброю та товари подвійного призначення, і навіть предмети розкоші.

G7 може змінити принцип застосування заборони

У процесі обговорення питання посилення санкцій G7 може кардинально змінити принцип застосування обмежень. Зараз такий підхід – експорт будь-якого товару до РФ дозволяється, якщо на нього не введено заборону. Тобто продавати дозволено все, що не заборонено .

За інформацією Bloomberg, обговорюється інший варіант – весь експорт заборонено, якщо для нього немає дозволу. Тобто продавати заборонено все, що не дозволено. У перспективі, за інформацією співрозмовників РБК-Україна у владі, такий принцип планують застосовувати і до санкцій у банківській сфері.

Наразі очікується, що до списку дозволених для експорту товарів увійдуть ліки та сільськогосподарська продукція, зокрема деякі продукти харчування та низка інших товарів.

Якщо G7 схвалить запропоновані заходи, то відповідне рішення має прийняти Європейський Союз.

У Міжнародній робочій групі щодо санкцій проти РФ Єрмака-Макфола вважають, що заборона на весь експорт та продаж озброєнь ще більше посилить контроль за експортом, реекспортом та передачею товарів подвійного призначення. У квітневому плані посилення санкцій від групи пропонується застосувати повну заборону ЄС на експорт послуг, насамперед – юридичних, архітектурних, інжинірингових та ІТ-послуги.

Ініціатива зміни підходу до застосування санкцій належить США. Як пише FT , це відбувається "на тлі зростаючого невдоволення Вашингтона існуючою системою, яка рясніє лазівками, які дозволяють Росії продовжувати імпортувати західні технології".

Росія справді знаходить обхідні шляхи для постачання забороненого імпорту. Активно працює паралельний імпорт – переважно через Казахстан, Туреччину, Китай. Лише до кінця минулого року він перевищив 20 млрд доларів.

В останніх санкційних пакетах ЄС та США посилювали заходи щодо боротьби з обходом санкцій. У наступному – вже одинадцятому пакеті, ЄС має намір передбачити додаткові захисні механізми.

"Ми повинні переконатися, що вони (РФ, – ред.) не знайдуть способів обійти наші санкції… Не варто недооцінювати зусилля, які Росія зробить зі своїми друзями по всьому світу, щоб обійти наші санкції – вони впливають на російську економіку, вони впливають на російську військову машину", - заявила нещодавно єврокомісар з фінансової стабільності Мейрід МакГіннес.

У Японії та в ЄС проти

Проти запровадження повної заборони на експорт товарів до РФ неофіційно вже висловилися в ЄС та Японії, повідомила Financial Times, посилаючись на анонімні джерела. Офіційних коментарів про причини такої позиції поки що немає.

За інформацією джерел РБК-України, знайомих з реакцією партнерів США по G7, ініціативу Вашингтона не підтримує і Німеччина. Там, як і раніше, вважають свою економіку дуже залежною від економіки РФ. "Поки що позиція Німеччини полягає в тому, що вони не готові різко розривати економічні відносини з Росією", – зазначив співрозмовник.

Не в захваті від ініціативи США і Великобританія. "Поки що можна сказати, що є сильне бажання змінити принцип застосування санкцій щодо Росії лише у США. Великобританія теж не горить таким бажанням. Її політика будується на принципі секторальної заборони, і змінювати підхід, тобто вводити заборону на все з деякими виключеннями Лондон поки не готовий", - зазначив співбесідник. Франція теж поки що не підтримала заборону експорту до РФ.

Ризики для ЄС та України

Ризики від нових санкцій є не лише для країн ЄС, а й для України. Плани щодо посилення торгових обмежень можуть безпосередньо позначитися на роботі зернового коридору. "РФ вже озвучила бажання виторгувати поступки щодо санкцій в обмін на роботу зернового коридору", - сказав співрозмовник.

Заборона експорту, особливо високотехнологічної продукції, з одного боку, негативно позначиться на розвитку економіки РФ. Налагодити паралельний імпорт заборонених товарів буде важче, та й витрати на нього збільшаться, через ускладнення логистики. З іншого боку, РФ зможе зберігати валютні резерви. Зважаючи на те, що Москва готова жертвувати економікою заради війни, вона зможе перенаправити ці кошти саме на війну.

Крім того, РФ може застосувати заходи у відповідь. У МЗС країни вже попередили про можливість такого кроку.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков не здивований побоюванням країн ЄС та Японії. "У них свої економічні інтереси. Повний обрив зв'язку з РФ їм не вигідний", - зазначив він у коментарі виданню.

До сьогодні, незважаючи на санкції, Росію не вдалося відключити від світової економіки, зазначає голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Тому, на його думку, на повномасштабну заборону експорту до РФ розраховувати складно.

"І якщо згадати заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, то вона говорила, що санкції будуть застосовуватися з урахуванням економічних інтересів ЄС. І ситуація із введенням санкцій, наприклад, щодо "Росатому", підтверджує, що деяким країнам це не вигідно. Для окремих країн та галузей співпраця з Росією була досить вигідною і тут нікуди подітися", – зазначив Бураковський.

Щодо економії валютних резервів Росією, то він вважає, що це не великий виграш. "Так, у них залишатиметься більше валюти, але продавати резерви складно, оскільки діють санкції на фінансові операції. І РФ не має доступу до активів Центробанку, які заморожені", - зазначив експерт.

Переоцінювати можливості паралельного чи сірого імпорту не варто, вважає Бураковський. По-перше, він обходиться дорожче, по-друге, країни, які його надають, ризикують зіпсувати відносини з великими партнерами, які ввели санкції щодо РФ, і в перспективі можуть самі зіткнутися з торговими обмеженнями.

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Заходу на другому році повномасштабної війни Росії проти України стає дедалі складніше запроваджувати нові економічні обмеження щодо Москви. Проекти нових пакетів санкцій щоразу викликають дедалі більшу дискусію всередині самих країн, які не поспішають приймати рішення, озираючись на наслідки для своїх економік. І хоча з початку вторгнення союзникам України вдалося на економічному фронті десь перекрити, а десь суттєво обмежити грошові потоки до країни-агресора, навіть наявних ресурсів все ще вистачає для фінансування військової машини Кремля.