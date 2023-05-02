Полный запрет на экспорт в Россию: почему Германия, Великобритания и Франция против

Против введения полного запрета неофициально уже высказались в ЕС и Японии, сообщила Financial Times, ссылаясь на анонимные источники. Официальных комментариев о причинах такой позиции пока нет.

По информации источников РБК-Украина, знакомых с реакцией партнеров США по G7, инициативу Вашингтона не поддерживает и Германия. Там по-прежнему считают свою экономику очень зависимой от экономики РФ. "Пока позиция Германии заключается в том, что они не готовы резко разрывать экономические отношения с Россией", – отметил собеседник.

Не в восторге от инициативы США и Великобритания. "Пока можно сказать, что есть сильное желание изменить принцип применения санкций в отношении России лишь у США. Великобритания тоже не горит таким желанием. Ее политика строится на принципе секторального запрета, и менять подход, то есть вводить запрет на все с некоторыми исключениями Лондон пока не готов", - отметил собеседник.

По его словам, Франция тоже пока не поддержала запрет экспорта в РФ.