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Полный запрет на экспорт в Россию: почему Германия, Великобритания и Франция против

Фото: страны "Большой семерки" готовят полный запрет экспорта товаров на территорию России (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Страны "Большой семерки" готовят полный запрет экспорта товаров на территорию России. Однако им будет трудно достичь согласия из-за позиции ряда стран.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию".

Против введения полного запрета неофициально уже высказались в ЕС и Японии, сообщила Financial Times, ссылаясь на анонимные источники. Официальных комментариев о причинах такой позиции пока нет.

По информации источников РБК-Украина, знакомых с реакцией партнеров США по G7, инициативу Вашингтона не поддерживает и Германия. Там по-прежнему считают свою экономику очень зависимой от экономики РФ. "Пока позиция Германии заключается в том, что они не готовы резко разрывать экономические отношения с Россией", – отметил собеседник.

Не в восторге от инициативы США и Великобритания. "Пока можно сказать, что есть сильное желание изменить принцип применения санкций в отношении России лишь у США. Великобритания тоже не горит таким желанием. Ее политика строится на принципе секторального запрета, и менять подход, то есть вводить запрет на все с некоторыми исключениями Лондон пока не готов", - отметил собеседник.

По его словам, Франция тоже пока не поддержала запрет экспорта в РФ.

Напомним, США готовы запретить экспорт в Россию в принципе и сделать исключения только для тщательно отобранных товаров. Это могут быть, например, сельскохозяйственные продукты и фармацевтические препараты.

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