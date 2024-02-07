Повна перемога Ізраїлю в Газі вже близька, - Нетаньяху

Нетаньяху знову пообіцяв знищити рух бойовиків, заявивши, що в Ізраїлю немає іншої альтернативи, крім краху ХАМАС.

"Наступного дня настане день після ХАМАСу", - заявив він на прес-конференції, наполягаючи на тому, що повна перемога над ХАМАСом була єдиним рішенням війни в Газі.

Раніше ХАМАС запропонував припинити вогонь у Газі на чотири з половиною місяці, протягом якого всіх заручників буде звільнено, Ізраїль виведе свої війська із Сектора Гази і буде досягнуто угоди про припинення війни.

Що ще хочуть бойовики ХАМАСу

Раніше Ізраїль заявляв, що не виведе свої війська з Гази і не припинить війну, поки ХАМАС не буде знищено.

Але джерела повідомили, що ХАМАС застосовує новий підхід до своєї давньої вимоги покласти край війні, пропонуючи тепер це як питання, яке необхідно вирішити на майбутніх переговорах, а не як умову перемир'я.

Джерело, близьке до переговорів, повідомило, що зустрічна пропозиція ХАМАСу не вимагає від самого початку гарантій постійного припинення вогню, але що припинення війни має бути узгоджено до того, як буде звільнено останніх заручників.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню й угоду про звільнення заручників. Напередодні радник з національної безпеки США Джейк Салліван та міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер обговорили угоду, що дозволить звільнити 136 заручників.

За даними ЗМІ, угода передбачає звільнення ХАМАС спочатку цивільних осіб, захоплених 7 жовтня 2023, а вже потім солдатів ЦАХАЛ і повернення тіл загиблих заручників.

Очікується, що Ізраїль також звільнить ув'язнених палестинських ув'язнених з числа співробітників служб безпеки, як це було в першій угоді. Цього разу, однак, очікується, що їхня кількість буде більшою і включатиме терористів "з кров'ю на руках". Перемир'я триватиме набагато довше, ніж попередня тижнева пауза.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував власний мирний план довгострокового припинення вогню та досягнення миру. Він містить пропозицію, щоб лідери ХАМАСу, включаючи Яхью Сінвара, виїхали з Сектору Газа до іншої країни.

Додамо, що в листопаді внаслідок переговорів щодо обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Проте згодом сторони відновили активні бойові дії у регіоні.

Потім Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.