"Повна нісенітниця". У Шольца різко відповіли на звинувачення Джонсона

Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на BILD

"Повна нісенітниця",- прокоментували в офісі німецького канцлера Олафа Шольца заяву Джонсона про те, що Німеччина хотіла поразки України у війні.

Хебештрайт також послався на промову Олафа Шольца від 27 лютого, коли той заявив у Бундестазі, що Німеччина дає "чітку відповідь" на напад Росії.

"Як ви знаєте, вчора ми вирішили, що Німеччина постачатиме Україні зброю для захисту країни", - нагадав слова Шольца його речник.