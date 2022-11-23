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"Повна нісенітниця". У Шольца різко відповіли на звинувачення Джонсона

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт назвав "повною нісенітницею" твердження колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на BILD

"Повна нісенітниця",- прокоментували в офісі німецького канцлера Олафа Шольца заяву Джонсона про те, що Німеччина хотіла поразки України у війні.

Хебештрайт також послався на промову Олафа Шольца від 27 лютого, коли той заявив у Бундестазі, що Німеччина дає "чітку відповідь" на напад Росії.

"Як ви знаєте, вчора ми вирішили, що Німеччина постачатиме Україні зброю для захисту країни", - нагадав слова Шольца його речник.

Нагадаємо Борис Джонсон розповів, як союзники України, в тому числі Німеччина, дивилися на перспективи війни у лютому.

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ВеликобританіяБорис ДжонсонОлаф Шольц