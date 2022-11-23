"Полная чушь". У Шольца резко ответили на обвинения Джонсона

Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на BILD.

"Полная чушь",- прокомментировали в офисе немецкого канцлера Олафа Шольца заявление Джонсона о том, что Германия хотела поражения Украины в войне.

Хебештрайт также сослался на речь Олафа Шольца от 27 февраля, когда тот заявил в Бундестаге, что Германия дает "четкий ответ" на нападение России.

"Как вы знаете, вчера мы решили, что Германия будет поставлять Украине оружие для защиты страны", - напомнил слова Шольца его спикер.