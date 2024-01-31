"Повна нісенітниця": Буданов розповів, чи вважає Трампа шанувальником Росії

За словами Буданова, він вважає Трампа "досвідченою людиною".

"Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов.

Він впевнений, що попри бажання Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Буданов відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з холодом.

"Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп - ред.) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації - це повна нісенітниця", - сказав голова ГУР.

Що сказав Трамп

Раніше Трамп заявив, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться - забрати запаси.

Реакція Зеленського на його заяву

Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна відмовиться від такої пропозиції - віддати свої території - і Трамп припинить допомогу, то як американський лідер діятиме потім у разі можливої окупації країни НАТО внаслідок поразки України?

"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться", - додав він.

Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай - потім говори", - наголосив президент.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа про війну в Україні.

Зокрема, він неодноразово пропонував нашій владі віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також розповідав, що наша країна програє у війні.

При цьому Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "розумним" і не схотів визнати його військовим злочинцем.

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