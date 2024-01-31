"Полная чушь": Буданов рассказал, считает ли Трампа поклонником России

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не считает бывшего президента США Дональда Трампа сторонником российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.
По словам Буданова, он считает Трампа "опытным человеком".
"Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", – сказал Буданов.
Он уверен, что, несмотря на желание Трампа сократить поддержку Украины со стороны США, союзники в Конгрессе будут противодействовать его усилиям. Буданов отверг риск того, что США покинут Украину наедине с холодом.
"Мы все равно ожидаем положительного решения. Сказать, что (Трамп – ред.) и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь", – сказал глава ГУР.
Ранее Трамп заявил, что может остановить войну России против Украины. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.
Также бывший американский лидер пообещал передать Украине большее вооружение, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится – забрать запасы.
Тогда Владимир Зеленский заявил, что если Украина откажется от такого предложения – отдать свои территории – и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО в результате поражения Украины?
"То есть он решил, что если не замораживать конфликт, если разрешить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", – добавил он.
Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.
"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – подчеркнул президент.
Напомним, это уже не первое скандальное заявление бывшего президента США Дональда Трампа о войне в Украине.
В частности, он неоднократно предлагал нашим властям отдать временно оккупированные территории России. Он также говорил, что наша страна проигрывает в войне.
При этом Трамп называл российского диктатора Владимира Путина "умным" и не захотел признать его военным преступником.
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