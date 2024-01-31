"Полная чушь": Буданов рассказал, считает ли Трампа поклонником России

По словам Буданова, он считает Трампа "опытным человеком".

"Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", – сказал Буданов.

Он уверен, что, несмотря на желание Трампа сократить поддержку Украины со стороны США, союзники в Конгрессе будут противодействовать его усилиям. Буданов отверг риск того, что США покинут Украину наедине с холодом.

"Мы все равно ожидаем положительного решения. Сказать, что (Трамп – ред.) и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь", – сказал глава ГУР.

Что сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что может остановить войну России против Украины. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине большее вооружение, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится – забрать запасы.

Реакция Зеленского на его заявление

Тогда Владимир Зеленский заявил, что если Украина откажется от такого предложения – отдать свои территории – и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО в результате поражения Украины?

"То есть он решил, что если не замораживать конфликт, если разрешить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", – добавил он.

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – подчеркнул президент.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, это уже не первое скандальное заявление бывшего президента США Дональда Трампа о войне в Украине.

В частности, он неоднократно предлагал нашим властям отдать временно оккупированные территории России. Он также говорил, что наша страна проигрывает в войне.

При этом Трамп называл российского диктатора Владимира Путина "умным" и не захотел признать его военным преступником.

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