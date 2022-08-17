Повлияет ли возвращение акциза на топливо на его стоимость: ответ Минэкономики

Возможное возвращение акциза на топливо не должно отразится на его стоимости для граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра экономики Дениса Кудина в эфире телемарафона.
"Частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов. Мы надеемся, что введение акциза негативно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны ощутить", - подчеркнул Кудин
По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению стоимости нефтепродуктов на мировых рынках, на фоне которой правительство начало рассматривать предложение о возвращении части акциза.
Напомним, ранее стало известно, что правительство законопроектом предлагает отказаться от "нулевой" ставки акциза на топливо и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.