Повлияет ли возвращение акциза на топливо на его стоимость: ответ Минэкономики

Возможное возвращение акциза на топливо не должно отразится на его стоимости для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра экономики Дениса Кудина в эфире телемарафона .

"Частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов. Мы надеемся, что введение акциза негативно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны ощутить", - подчеркнул Кудин

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению стоимости нефтепродуктов на мировых рынках, на фоне которой правительство начало рассматривать предложение о возвращении части акциза.