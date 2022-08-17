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Чи вплине повернення акцизу на паливо на його вартість: відповідь Мінекономіки

Фото: в Мінекономіки розповіли про вплив повернення акцизу на паливо на його вартість (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливе повернення акцизу на паливо не повинно відобразитися на його вартості для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна в ефірі телемарафону.

"Часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів. Ми сподіваємося, що введення акцизу негативно не відіб'ється на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути", - підкреслив Кудін

За його словами, зараз спостерігається тенденція до зниження вартості нафтопродуктів на світових ринках, на тлі якої уряд почав розглядати пропозицію про повернення частини акцизу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд законопроектом пропонує відмовитися від "нульової" ставки акцизу на паливо і встановити ставку в розмірі 100 євро за 1000 літрів.

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