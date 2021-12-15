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Повлияет ли тысяча за вакцинацию на инфляцию в Украине: ответ главы НБУ

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Киев, Среда 15 декабря 2021 13:26
Повлияет ли тысяча за вакцинацию на инфляцию в Украине: ответ главы НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Выплата по тысяче гривен за вакцинацию от COVID не повлияет на инфляцию в Украине. Объем этой программы недостаточно большой, чтобы существенно стимулировать потребительский спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко для liga.net.

По его словам, программа выплаты тысячи гривен каждому вакцинированному украинцу фактически не повлияет на инфляцию. На первом этапе на выплаты направят 8 млрд гривен.

"Это не тот объем программы, который может оказывать существенное влияние на инфляцию, потому что тысяча гривен на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также стоит учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недостаточно загруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе", - отметил Шевченко.

Он уточнил, что согласно расчетам, влияние этих выплат на показатель годовой инфляции оценивается до 0,1%.

Напомним, ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Дия" уже появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

РБК-Украина писало, на что можно будет потратить эти деньги.

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