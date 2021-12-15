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Чи вплине тисяча за вакцинацію на інфляцію в Україні: відповідь голови НБУ

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Київ, Середа 15 грудня 2021 13:26
Чи вплине тисяча за вакцинацію на інфляцію в Україні: відповідь голови НБУ Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Виплата по тисячі гривень за вакцинацію від COVID не вплине на інфляцію в Україні. Обсяг цієї програми недостатньо великий, щоб істотно стимулювати споживчий попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Кирила Шевченка для liga.net.

За його словами, програма виплати тисячі гривень кожному вакцинованому українцю фактично не вплине на інфляцію. На першому етапі на виплати спрямують 8 млрд гривень.

"Це не той обсяг програми, який може чинити істотний вплив на інфляцію, тому що тисяча гривень на особу не зможе істотно стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде тільки на окремі види послуг, які є недостатньо завантаженими зараз і займають дуже незначну частку в споживчому наборі", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що згідно з розрахунками, вплив цих виплат на показник річної інфляції оцінюється до 0,1%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мобільному додатку "Дія" вже з'явилася можливість подати заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

РБК-Україна писало, на що можна буде витратити ці гроші.

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