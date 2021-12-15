Чи вплине тисяча за вакцинацію на інфляцію в Україні: відповідь голови НБУ

Виплата по тисячі гривень за вакцинацію від COVID не вплине на інфляцію в Україні. Обсяг цієї програми недостатньо великий, щоб істотно стимулювати споживчий попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Кирила Шевченка для liga.net .

За його словами, програма виплати тисячі гривень кожному вакцинованому українцю фактично не вплине на інфляцію. На першому етапі на виплати спрямують 8 млрд гривень.

"Це не той обсяг програми, який може чинити істотний вплив на інфляцію, тому що тисяча гривень на особу не зможе істотно стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде тільки на окремі види послуг, які є недостатньо завантаженими зараз і займають дуже незначну частку в споживчому наборі", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що згідно з розрахунками, вплив цих виплат на показник річної інфляції оцінюється до 0,1%.