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Не повлияет на отношения с Болгарией: МИД о повреждении памятника хану Кубрату

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины осудило повреждение мемориального комплекса "Хану Кубрату" в селе Малая Перещепина под Полтавой. В министерстве считают, что этот акт вандализма был провокацией.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

"Эта провокация не повлияет на развитие дружественных отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен", - заявили в министерстве.

В МИД отметили, что правоохранители уже расследуют инцидент, чтобы найти и наказать виновных в повреждении памятника хану Кубрату.

Хан Кубрат является основателем Великой Булгарии, от которой образовалась нынешняя Болгария. Хан был похоронен вместе со своими сокровищами на территории Полтавской области. На месте его захоронения был установлен мемориальный комплекс.

Напомним, сегодня стало известно, что неизвестные повредили памятник хану Кубрату под Полтавой. В Болгарии осудили этот инцидент и потребовали от украинских правоохранители привлечения виновных к ответственности.

Добавим, в феврале во Львове неизвестные облили краской памятник Степану Бандере. Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство.

Кроме того, в Виннице неизвестные обрисовали краской мемориальный комплекс. Тогда полиция также возбуждала уголовное дело.

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Новости Украины МИД УкраиныБолгарияПолтавская областьпамятниквандализм
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