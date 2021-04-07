В Полтавской области неизвестные повредили памятник хану Кубрату. Болгария резко осудила
В селе Малая Перещепина (Полтавская область) неизвестные повредили мемориальный комплекс "Хану Кубрату". Они подкопали бетонную основу комплекса, в результате чего памятная стела упала.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители ищут причастных к повреждению мемориального комплекса.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.
Фото: акт вандализма против памятника хану Кубрату (npu.gov.ua)
Вместе с тем, в Министерстве иностранных дел Болгарии засудали этот акт вандализма. На сайте ведомства заявили, что необходимо найти виновных.
"Мы ожидаем, что компетентные украинские учреждения выявят виновных в этом хулиганстве и привлекут их к ответственности", - заявили в МИД Болгарии.
Напомним, во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Кроме того, в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.