Не повлияет на отношения с Болгарией: МИД о повреждении памятника хану Кубрату

Министерство иностранных дел Украины осудило повреждение мемориального комплекса "Хану Кубрату" в селе Малая Перещепина под Полтавой. В министерстве считают, что этот акт вандализма был провокацией.

Об этом говорится на сайте МИД Украины .

"Эта провокация не повлияет на развитие дружественных отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен", - заявили в министерстве.

В МИД отметили, что правоохранители уже расследуют инцидент, чтобы найти и наказать виновных в повреждении памятника хану Кубрату.

Хан Кубрат является основателем Великой Булгарии, от которой образовалась нынешняя Болгария. Хан был похоронен вместе со своими сокровищами на территории Полтавской области. На месте его захоронения был установлен мемориальный комплекс.