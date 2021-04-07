Не вплине на відносини з Болгарією: МЗС про пошкодження пам'ятника хану Кубрату

Міністерство закордонних справ України засудило пошкодження меморіального комплексу "Хану Кубрату" в селі Мала Перещепина під Полтавою. У міністерстві вважають, що цей акт вандалізму був провокацією.

Про це йдеться на сайті МЗС України .

"Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений", - заявили у міністерстві.

У МЗС зазначили, що правоохоронці вже розслідують інцидент, щоб знайти та покарати винних у пошкодженні пам'ятника хану Кубрату.

Хан Кубрат є засновником Великої Булгарії, від якої утворилася нинішня Болгарія. Хан був похований разом зі своїми скарбами на території Полтавської області. На місці його поховання було встановлено меморіальний комплекс.