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Не вплине на відносини з Болгарією: МЗС про пошкодження пам'ятника хану Кубрату

Новость на русском → Мала Перещепина, Середа 07 квітня 2021 15:34
Не вплине на відносини з Болгарією: МЗС про пошкодження пам'ятника хану Кубрату Фото: під Полтавою пошкодили пам'ятник хану Кубрату (pl.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України засудило пошкодження меморіального комплексу "Хану Кубрату" в селі Мала Перещепина під Полтавою. У міністерстві вважають, що цей акт вандалізму був провокацією.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений", - заявили у міністерстві.

У МЗС зазначили, що правоохоронці вже розслідують інцидент, щоб знайти та покарати винних у пошкодженні пам'ятника хану Кубрату.

Хан Кубрат є засновником Великої Булгарії, від якої утворилася нинішня Болгарія. Хан був похований разом зі своїми скарбами на території Полтавської області. На місці його поховання було встановлено меморіальний комплекс.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що невідомі пошкодили пам'ятник хану Кубрату під Полтавою. У Болгарії засудили цей інцидент та зажадали від українських правоохоронці притягнення винних до відповідальності.

Додамо, у лютому у Львові невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство.

Крім того, у Вінниці невідомі обмалювали фарбою меморіальний комплекс. Тоді поліція також порушувала кримінальну справу.

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