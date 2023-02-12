У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт: його вже збили

Американські військові зафіксували черговий літаючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресмена Джека Бергмана.
"Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів", - зазначив політик.
Водночас Бергман додав, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом.
CNN пише, що наказ знищити невідомий літаючий об'єкт віддав президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя Кароліни в США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.
Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити на наявність шпигунських технологій Китаю.
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