UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт: його вже збили

Фото: У повітряному просторі США збили ще один невідомий об'єкт
Автор: Олег Васьків

Американські військові зафіксували черговий літаючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресмена Джека Бергмана.

"Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів", - зазначив політик.

Водночас Бергман додав, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом.

CNN пише, що наказ знищити невідомий літаючий об'єкт віддав президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя Кароліни в США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити на наявність шпигунських технологій Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки