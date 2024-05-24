Повітряний терор. Росіяни скинули на Вовчанськ вісім КАБів за день, - Генштаб

За даними Генштабу, українські війська вживають заходів для утримання позицій, здійснюють контратакувальні дії та нищать ворога.

Українська авіація протягом дня уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об'єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району.

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривають. Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони.

Російська армія сьогодні розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.

На Краматорському напрямку на даний час відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень.

Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку доби становлять: у живій силі - 25 осіб убитими й пораненими, в озброєнні та військовій техніці - шість одиниць. Знищено один автомобіль окупантів, уражено - гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована українськими воїнами.