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Воздушный террор. Россияне сбросили на Волчанск восемь КАБов за день, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 77. Оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать оборону ВСУ. Также Россия развязала в отношении Волчанска в Харьковской области воздушный террор - за сутки по городу прилетело восемь управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, украинские войска принимают меры по удержанию позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага.

Украинская авиация за день поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили отдаленное минирование одного района.

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанская напряженная, но контролируемая силами обороны.

Российская армия сегодня развязала по этому населенному пункту воздушный террор: по городу прилетело уже в общей сложности восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодца, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 18 с начала дня.

На Краматорском направлении в настоящее время происходит одно сражение. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе - 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике - шесть единиц. Уничтожен один автомобиль оккупантов, поражено - пушку, наземную станцию управления дронами, два автомобиля и одну единицу спецтехники.

На Покровском направлении произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется украинскими воинами.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, в мае российские войска начали новое наступление в Харьковской области. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и, в частности, захватить город Волчанск.

Как сообщал сегодня Генштаб, украинские войска остановили россиян на севере Харьковской области. ВСУ наносят огневое поражение вражеским силам.

Также, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть вероятность, что оккупанты могут совершить наступление на Харьковскую область с Сумского направления.

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Вооруженные силы УкраиныВолчанскГенштаб ВСУВойна в Украине