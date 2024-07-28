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У Повітряних силах заявили про роботу ППО в Одеській області

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одеській області вранці 28 липня ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Одеська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - йдеться в публікації військових о 05.52.

Між тим в одеських пабліках пишуть, що в обласному центрі було чути вибух.

Додамо, що спікер Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук  також попередив про загрозу ворожих ракетних ударів.

"Розвідувальний БпЛА у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря. Будьте уважними  до ракетних загроз", - написав він у своєму Telegram.

Додамо, близько 06:06 в Одеській області оголосили про відбій повітярної тривоги.

Повітряна атака РФ 28 липня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники вчергове влаштували повітряну атаку по території України, зокрема із застосуванням ударних безпілотників. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога через дрони-камікадзе противника.

Крім того, у Повітряних силах заявляли протягом ночі про активність російської тактичної авіації та загрозу авіаударів для прифронтових регіонів. Також повідомлялося про пуски росармією керованих авіаційних бомб у Харківській та Херсонській областях.

Додамо, також над Харківською областю фіксувалася ворожа ракета.

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