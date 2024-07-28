У Повітряних силах заявили про роботу ППО в Одеській області

В Одеській області вранці 28 липня ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"Одеська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - йдеться в публікації військових о 05.52.
Між тим в одеських пабліках пишуть, що в обласному центрі було чути вибух.
Додамо, що спікер Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук також попередив про загрозу ворожих ракетних ударів.
"Розвідувальний БпЛА у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря. Будьте уважними до ракетних загроз", - написав він у своєму Telegram.
Додамо, близько 06:06 в Одеській області оголосили про відбій повітярної тривоги.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники вчергове влаштували повітряну атаку по території України, зокрема із застосуванням ударних безпілотників. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога через дрони-камікадзе противника.
Крім того, у Повітряних силах заявляли протягом ночі про активність російської тактичної авіації та загрозу авіаударів для прифронтових регіонів. Також повідомлялося про пуски росармією керованих авіаційних бомб у Харківській та Херсонській областях.
Додамо, також над Харківською областю фіксувалася ворожа ракета.
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