Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: в низці областей оголошено тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

Ворожі БпЛА перебувають над територією Херсонської області та рухаються в напрямку Миколаївської області.

"Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, ворог активно штурмує позиції Сил оборони на Покровському напрямку - за день там зафіксована найбільша кількість атак.

За даними прикордонників, загроза наступу росіян на Сумську область відсутня.

Однак у суботу, 27 липня, військові агресора вдарили з артилерії по Глухову Сумської області. Більше десяти людей зазнали поранень, серед них є діти.

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