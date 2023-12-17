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В Повітряних силах про запаси "Шахедів" у Росії: індикатором є інтенсивність ударів

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергій Пишкін

Індикатором запасів "Шахедів" у Росії є інтенсивність завдання ударів. Дозовані поставки з боку Ірану йдуть постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Індикатором запасів є інтенсивність ударів

"Думаю, що індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають більше у наявності. Виготовляють у себе й продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно й ворог їх використовує", - розповів Ігнат. 

За словами речника Повітряних сил, нещодавно ворог застосував рекордну кількість "Шахедів" - 75 одиниць, які летіли в сторону столиці. Ймовірно, що безпілотників ворог застосовуватиме більше, а ракет - менше. 

"Ми бачимо, що противник крилаті ракети майже не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили", - пояснив речник Повітряних сил. 

Чи розширюється номенклатура "Шахедів"

"В цьому спектрі (Shahed 136/131, -ред.) й залишаються. По уламках видно, що фактично немає таких жодних змін. Єдине, що їх там фарбують чорним кольором й можливо якусь незначну модернізацію в плані виготовлення фюзеляжу, щоб робити їх менш помітними радіолокаційно", - відзначив Ігнат.

Зокрема інколи ворог використовує самостійно виготовлені "гаражним" методом БпЛА, які імітують ті ж самі "Шахеди". 

Атака на Україні, у ніч на 17 грудня 

У ніч на 17 грудня російські терористи атакували Україну: 

  • ракетою "Іскандер-К"; 
  • авіаційною ракетою Х-59;
  • 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed. 

Ракети були випущені з районів Криму та тимчасово окупованої частини Херсонської області, а безпілотники - Приморсько-Ахтарська та кримського Чауда. 

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Загалом було знищено 20 "Шахедів" й одну керовану авіаційну ракету Х-59. "Іскандер-К" не досяг своєї цілі. 

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