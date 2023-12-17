В Повітряних силах про запаси "Шахедів" у Росії: індикатором є інтенсивність ударів

Індикатором запасів є інтенсивність ударів

"Думаю, що індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають більше у наявності. Виготовляють у себе й продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно й ворог їх використовує", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, нещодавно ворог застосував рекордну кількість "Шахедів" - 75 одиниць, які летіли в сторону столиці. Ймовірно, що безпілотників ворог застосовуватиме більше, а ракет - менше.

"Ми бачимо, що противник крилаті ракети майже не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили", - пояснив речник Повітряних сил.

Чи розширюється номенклатура "Шахедів"

"В цьому спектрі (Shahed 136/131, -ред.) й залишаються. По уламках видно, що фактично немає таких жодних змін. Єдине, що їх там фарбують чорним кольором й можливо якусь незначну модернізацію в плані виготовлення фюзеляжу, щоб робити їх менш помітними радіолокаційно", - відзначив Ігнат.

Зокрема інколи ворог використовує самостійно виготовлені "гаражним" методом БпЛА, які імітують ті ж самі "Шахеди".

Атака на Україні, у ніч на 17 грудня

У ніч на 17 грудня російські терористи атакували Україну:

ракетою "Іскандер-К";

авіаційною ракетою Х-59;

20-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

Ракети були випущені з районів Криму та тимчасово окупованої частини Херсонської області, а безпілотники - Приморсько-Ахтарська та кримського Чауда.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Загалом було знищено 20 "Шахедів" й одну керовану авіаційну ракету Х-59. "Іскандер-К" не досяг своєї цілі.