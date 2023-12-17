В Воздушных силах о запасах "Шахедов" в России: индикатором является интенсивность ударов

Индикатором запасов является интенсивность ударов

"Думаю, что индикатором их запасов является интенсивность нанесения ударов. Если дронов будет больше использоваться, значит имеют больше в наличии. Изготавливают у себя и продолжают получать от Ирана. Дозированные поставки идут постоянно и враг их использует", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, недавно враг применил рекордное количество "Шахедов" - 75 единиц, которые летели в сторону столицы. Вероятно, что беспилотников враг будет применять больше, а ракет - меньше.

"Мы видим, что противник крылатые ракеты почти не применяет. Единственный случай был в декабре, когда запустили 19 ракет воздушного базирования, 14 из которых Силы обороны сбили", - пояснил представитель Воздушных сил.

Расширяется ли номенклатура "Шахедов"

"В этом спектре (Shahed 136/131, -ред.) и остаются. По обломкам видно, что фактически нет таких никаких изменений. Единственное, что их там красят черным цветом и возможно какую-то незначительную модернизацию в плане изготовления фюзеляжа, чтобы делать их менее заметными радиолокационно", - отметил Игнат.

В частности иногда враг использует самостоятельно изготовленные "гаражным" методом БпЛА, которые имитируют те же "Шахеды".

Атака на Украине, в ночь на 17 декабря

В ночь на 17 декабря российские террористы атаковали Украину:

ракетой "Искандер-К";

авиационной ракетой Х-59;

20 ударными беспилотниками типа Shahed.

Ракеты были выпущены из районов Крыма и временно оккупированной части Херсонской области, а беспилотники - Приморско-Ахтарска и крымского Чауда.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего было уничтожено 20 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. "Искандер-К" не достиг своей цели.