У Повітряних силах закликали українців не публікувати фото збитих ракет та назвали причину

"Хочеться ще звернутись до всіх. Багато зайвого попадає в інфопростір. Я навіть не говорю про роботу протиповітряної оборони, а навіть про наслідки. Коли попадають в кадр рештки, уламки ракет, серед яких є керовані зенітні ракети, якими сьогодні власне відбивала оборона цей удар", - зазначив Ігнат.

За його словами, ракета ППО, яка збиває крилату, чи балістичну ракету, її фрагмент обов'язково падає на землю. Люди не розуміють, що публікують, думаючи що це ворожа ракета.

"Ворожі пабліки забирають ці кадри і кажуть, що (використовувалась – ред.) зенітна ракета іноземного виробництва, нібито обстрілюють самі себе та ін. Таким чином і відбувається дискредитація Сил оборони", - додав начальник комунікацій Повітряних сил ЗСУ.