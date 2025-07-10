В Воздушных силах призвали украинцев не публиковать фото сбитых ракет и назвали причину

"Хочется еще обратиться ко всем. Много лишнего попадает в инфопространство. Я даже не говорю о работе противовоздушной обороны, а даже о последствиях. Когда попадают в кадр остатки, обломки ракет, среди которых есть управляемые зенитные ракеты, которыми сегодня собственно отражала оборона этот удар", - отметил Игнат.

По его словам, ракета ПВО, которая сбивает крылатую, или баллистическую ракету, ее фрагмент обязательно падает на землю. Люди не понимают, что публикуют, думая что это вражеская ракета.

"Вражеские паблики забирают эти кадры и говорят, что (использовалась - ред.) зенитная ракета иностранного производства, якобы обстреливают сами себя и др. Таким образом и происходит дискредитация Сил обороны", - добавил начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ.