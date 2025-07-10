У Повітряних силах закликали українців не публікувати фото збитих ракет та назвали причину

У Повітряних силах ЗСУ закликали українців не публікувати кадри зі збитими ракетами після масованих обстрілів, аби не допомагати росіянам поширювати дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Хочеться ще звернутись до всіх. Багато зайвого попадає в інфопростір. Я навіть не говорю про роботу протиповітряної оборони, а навіть про наслідки. Коли попадають в кадр рештки, уламки ракет, серед яких є керовані зенітні ракети, якими сьогодні власне відбивала оборона цей удар", - зазначив Ігнат.

За його словами, ракета ППО, яка збиває крилату, чи балістичну ракету, її фрагмент обов'язково падає на землю. Люди не розуміють, що публікують, думаючи що це ворожа ракета.

"Ворожі пабліки забирають ці кадри і кажуть, що (використовувалась – ред.) зенітна ракета іноземного виробництва, нібито обстрілюють самі себе та ін. Таким чином і відбувається дискредитація Сил оборони", - додав начальник комунікацій Повітряних сил ЗСУ.