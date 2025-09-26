У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями

"Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони", - заявив він.

Сирський додав, що мається на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують "Шахеди" з високою ефективністю - 70% і більше. Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами.

Україна вже їх застосовує, збільшує кількість (радіолокаційних) станцій, нарощує чисельність, проводить підготовку персоналу.

Бойові гелікоптери

За його словами, розвиваються й інші напрямки. А саме, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами. Залежно від погоди, українські вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому цей напрямок також масштабується. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах.

Легкомоторна авіація

Ще один напрямок – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з "Шахедами". Наразі вивчається питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою.

Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби.

"Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об'єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему", - розповів Сирський.

Як додав головнокомандувач, також є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення.