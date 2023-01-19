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У Повітряних силах висміяли установку ППО на дахах адмінбудівель у Москві

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігна (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висміяв установку ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Це взагалі, як Іван-дурак на печі їде. Зрозуміло, що нормальні країни ставлять модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на дахи будівель величезними кранами ставлять. Ну що тут дивуватися, ніякої паніки немає", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, у Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони РФ.

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