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В Воздушных силах высмеяли установку ПВО на крышах админзданий в Москве

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игна (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял установку ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это вообще, как Иван-дурак на печи едет. Понятно, что нормальные страны ставят модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели. А они прям машины на крыши зданий огромными кранами ставят. Ну что тут удивляться, никакой паники нет", - сказал Игнат.

Напомним, в Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий, в том числе Миниобороны РФ.

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