У Повітряних силах висловилися про терміни постачання нової системи Patriot для України

Україна отримає нову систему протиповітряної оборони Patriot якнайшвидше. Точно оцінити терміни постачання складно, оскільки це не простий процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі установки - пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Всі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти деякий час, я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію", - зазначив речник.
За словами Євлаша, постачання Patriot відбудеться "якнайшвидше".
"Це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", - додав він.
Вчора стало відомо, що Німеччина передасть Україні додаткову систему ППО Patriot. Інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він подякував канцлеру за постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну.
Офіс президента зазначає, що Німеччина надасть системи Patriot, IRIS-T й Skynex, ракети і набої до наявних зенітно-ракетних систем.
Нагадаємо, першу систему Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року, а другу - у грудні.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, аби повність закрити Україну, потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.
При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі, але спочатку хоче отримати сім для захисту від російських ракет.
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