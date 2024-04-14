В Воздушных силах высказались о сроках поставки новой системы Patriot для Украины

Украина получит новую систему противовоздушной обороны Patriot как можно быстрее. Точно оценить сроки поставки сложно, поскольку это не простой процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все эти установки - пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию", - отметил спикер.
По словам Евлаша, поставки Patriot пройдут "как можно быстрее".
"Это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины", - добавил он.
Вчера стало известно, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он поблагодарил канцлера за поставку еще одной дополнительной системы Patriot в Украину.
Офис президента отмечает, что Германия предоставит системы Patriot, IRIS-T и Skynex, ракеты и патроны для зенитно-ракетных систем.
Напомним, первую систему Украины получила от Германии в апреле 2023 года, а вторую - в декабре.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.
При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь для защиты от российских ракет.
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