В Воздушных силах высказались о сроках поставки новой системы Patriot для Украины

"Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все эти установки - пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию", - отметил спикер.

По словам Евлаша, поставки Patriot пройдут "как можно быстрее".

"Это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины", - добавил он.

Германия передаст еще один Patriot

Вчера стало известно, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он поблагодарил канцлера за поставку еще одной дополнительной системы Patriot в Украину.

Офис президента отмечает, что Германия предоставит системы Patriot, IRIS-T и Skynex, ракеты и патроны для зенитно-ракетных систем.