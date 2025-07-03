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В Воздушных силах разоблачили российского "крота": наводил ракеты и дроны на аэродромы

Четверг 03 июля 2025 10:48
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В Воздушных силах разоблачили российского "крота": наводил ракеты и дроны на аэродромы Иллюстративное фото: СБУ разоблачила майора Воздушных сил ВСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Во Львовской области сотрудники СБУ задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался агентом российской спецслужбы. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали дела

Как установило расследование, майор был завербован оккупантами через свою бывшую жену, которая работает на ФСБ во временно оккупированном Мелитополе.

Его главной задачей был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, россияне пытались получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

Координировал подрывную деятельность "крота" кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

"В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары", - говорится в сообщении.

В СБУ указали, что вовремя обнаружили предателя, задокументировали контакты с представителями ФСБ и провели комплекс мероприятий, чтобы обезопасить раскрытые локации.

Что грозит

Майору Воздушных сил объявили подозрение в государственной измене, совершенной по сговору в условиях военного положения. Он взят под стражу. Военному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также заочно объявлено подозрение в государственной измене его экс-жене, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.

Фото: СБУ разоблачила "крота" в Воздушных силах ВСУ (ssu.gov.ua)

Другие разоблачения СБУ в рядах ВСУ

Напомним, недавно среди военных разоблачили "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун". Также он должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента российской военной разведки - центра спецназначения "Сенеж" ГРУ.

А еще СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.

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