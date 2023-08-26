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У Повітряних силах відреагували на вчорашні численні тривоги через МіГ-31К

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Численні повітряні тривоги в Україні ввечері 25 серпня були через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Таким чином окупанти не лише проводять тренування, але й намагаються натиснути на українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Польоти все ж таки, мабуть, пов'язані з тренуванням льотного складу з виходом в район пусків. Навчання пілотів - це безперервний процес, який триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє", - пояснив речник.

Ігнат також додав, що зараз повітряні тривоги через зліт МіГ-31К нетривалі. На початку повномасштабної війни такі повітряні тривоги тривали до півтори години.

"Півтори години - це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", - сказав він.

Повітряна тривога 25 серпня

Нагадаємо, вчора протягом дня в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про зльоти російських винищувачів МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", яку складно збити силам ППО. На щастя, повідомлень про обстріли не надходило.

Проте окупанти під час постійних повітряних тривог запустили два "Шахеди" з південно-східного напрямку. Сили ППО збили обидва безпілотники у Харківській області.

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