У Повітряних силах відреагували на дані CNN про спробу знищення системи Patriot

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на заяви CNN, що російська ракета "Кинжал", збита над Києвом 4 травня, намагалася вразити ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Patriot в цьому випадку працював в автономному режимі. Такі цілі як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат" і все, що летить, - він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", - пояснив речник.

При цьому Ігнат зауважив, що українські військові не мають інформації, куди могла летіти ракета, адже її збили на великій висоті.

"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо - це вже десятки кілометрів", - зазначив він.

За словами речника, російські військові застосовують "Кинджал" для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами, при цьому не маючи здатності наводитись на випромінювання від радарних систем.

"Балістична ракета летить по координатах. Тобто їй задають чітко координати, супутник все бачить. Вони летять точно. У них 10-20 метрів радіус попадання. Радари бачать інші ракети - протирадіолокаційні ракети, такі як Х-31. Оці ракети наводяться на випромінювання радара: радар світить і вона на нього наводиться. Є інший тип ракет, Х-22 - вони налаштовуються вже на контрастну ціль, на залізо", - пояснив він.

Відтак Юрій Ігнат має сумніви, що ракета могла наводитись на випромінювання від радара комплексу протиповітряної оборони Patriot.

Що відомо про збиття "Кинджалу"

Нагадаємо, що 4 травня, коли була чергова повітряна атака ворога на столицю, в КМВА повідомили, що сили ППО знищили не тільки дрони, а, імовірно, й ракету балістичного типу.

Згодом військовий портал Defence Express повідомив, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинжал" та опублікували фотографії уламків певної ракети. Додамо, що спочатку цю інформацію спростовували в командуванні Повітряних сил ЗСУ та відмовлялися коментувати.

Але вже 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив цю інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.