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Patriot не в Україні. Ігнат не підтверджує, а Польща говорить про "труднощі перекладу"

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України поки не отримали американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно буде, відбудеться", - сказав він.

Ігнат зазначив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли Повітряні сили сповістять про перший російський літак, який збила ППО.

"Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше - 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанському виданню повідомив, що Україна вже отримала ППО Patriot.

При цьому Міноборони Польщі в інформаційному запиті журналістів спростувало цю інформацію. Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов’язано з помилкою під час перекладу.

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