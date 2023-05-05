Дані про збиття "Кинжалу" - фейк. У Повітряних сил відмовились від коментарів

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - сказав Ігнат сьогодні зранку.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ відмовилися від коментарів та порадили звертатися за "додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України", до Defence Express та КМВА.

Зазначимо, що сьогодні Defence Express повідомило, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети.

Окрім того, у КМВА повідомили, що 4 травня росіяни сили ППО знищили "Шахеди" та ракети, ймовірно, балістичного типу, які запустили росіяни. При цьому Повітряні сили про ракети не повідомляло.

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