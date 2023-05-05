Данные о сбитии "Кинжала" - фейк. В Воздушных сил отказались от комментариев

"Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", - сказал Игнат сегодня утром.

Позже в Воздушных силах ВСУ отказались от комментариев и посоветовали обращаться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины", к Defence Express и КМВА.

Отметим, сегодня Defence Express сообщило, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты.

Кроме того, в КМВА сообщили, что 4 мая россияне силы ПВО уничтожили "Шахеды" и ракеты, вероятно, баллистического типа, запущенные россиянами. При этом Воздушные силы о ракетах не сообщали.

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