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Данные о сбитии "Кинжала" - фейк. В Воздушных сил отказались от комментариев

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные не сбивали российскую ракету Х-47 "Кинжал" в небе над Киевом ночью 4 мая. Обнародованная СМИ информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии "Суспільному" и "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

"Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", - сказал Игнат сегодня утром.

Позже в Воздушных силах ВСУ отказались от комментариев и посоветовали обращаться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины", к Defence Express и КМВА.

Отметим, сегодня Defence Express сообщило, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты.

Кроме того, в КМВА сообщили, что 4 мая россияне силы ПВО уничтожили "Шахеды" и ракеты, вероятно, баллистического типа, запущенные россиянами. При этом Воздушные силы о ракетах не сообщали.

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