У Повітряних силах сказали, чим Росія вчора атакувала Київ

"Вчора ввечері, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - розповів Євлаш.

Росія показала своє цинічне обличчя

За словами речника Повітряних сил, вчорашня атака не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що терористи атакували столицю ввечері, коли на вулиці були присутні багато людей.

"Однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о пів на восьму в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей. Вони (росіяни, - ред.) так показують своє цинічне обличчя щоразу. Росія - країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", - відзначив Євлаш.

Ракетний обстріл Києва 30 червня

Ввечері, 30 червня, у Києві та низці північних регіонів оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили, своєю чергою, попередили про, ймовірно, крилату ракету, яка рухалась в бік столиці. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив пізніше про роботу протиповітряної оборони (ППО) на території області.

Через деякий час в мережі з'явилися фото з димом над Києвом. З'ясувалось, що уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.

Станом на 23:03, 30 червня, за словами Кличка, відомо про шістьох постраждалих, серед яких: