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У Повітряних силах розповіли про збиті цілі минулої ночі

Фото: сили ППО знищили майже всі дрони "Шахед", що атакували Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські війська випустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу Shahed, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

В ніч на 12 квітня противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донецької області.

"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Нічна повітряна атака 12 квітня

У ніч на п'ятницю, 12 квітня, російські загарбники традиційно запустили по території України кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Згодом у Хмельницькій області пролунали вибухи.

А біля Кривого Рогу внаслідок падіння уламків сталася пожежа на енергетичному об'єкті.

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