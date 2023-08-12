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У Повітряних силах розповіли, скільки збили "Кинджалів" та "Іскандерів" від початку війни

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Повітряні сили ЗСУ з початку війни збили 13 аеробалістичних ракет "Кинджал", понад 20 балістичних ракет "Іскандер" та С-400, якими Росія обстрілює територію України.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".

За його словами, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал", проте їх запас відносно невеликий.

"Щодо вчорашньої (11 серпня, - ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що українські сили ППО знищили вже не один "Кинджал".

"16 травня - шість ракет, 16 червня - теж шість, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 "Кинджалів" були збито ППО України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандер"» та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", - розповів Ігнат.

Атаки Росії

Росія продовжує хаотично обстрілювати Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе іранського виробництва.

Так, 11 серпня російська армія вчергове атакувала Україну ракетами. Окупанти випустили чотири аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку аеродрому Коломия в Івано-Франківській області.

Одну ракету вдалося збити у межах Київської області, але інші вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цинічної атаки загинув 8-річний хлопчик.

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