В Воздушных силах рассказали, сколько сбили "Кинжалов" и "Искандеров" с начала войны

По его словам, россияне ежемесячно производят около 100 ракет разных типов, среди них и Х-47 "Кинжал", однако их запас относительно невелик.

"Относительно вчерашней (11 августа, - ред.) атаки со стороны россиян, это были аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть", – заявил Игнат.

Он отметил, что украинские силы ПВО уничтожили уже не один "Кинжал".

"16 мая - шесть ракет, 16 июня - тоже шесть, и сейчас есть еще одна. То есть это уже 13 "Кинжалов" были сбиты ПВО Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в частности "Искандер"» и С-400 .Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - рассказал Игнат.

Атаки России

Россия продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства.

Так, 11 августароссийская армия в очередной раз атаковала Украину ракетами. Оккупанты выпустили четыре аэробалистические ракеты типа "Кинжал" в направлении аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.

Одну ракету удалось сбить в пределах Киевской области, но другие ударили по Прикарпатью. В результате циничной атаки погиб 8-летний мальчик.

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