UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Повітряних силах розповіли, скільки високоточних ракет залишилось у Росії

Фото: в Повітряних силах розповіли, скільки високоточних ракет залишилось у Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з офіційними даними, які подає Головне управління розвідки, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. Кілька сотень кожного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як розповів Ігнат, наразі важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів. Наприклад, "Кинджали" терористи застосовують не часто. 

"Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували - "Кинджали", балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для "Кинджалів" у них достатньо, а от самих ракет не так багато",- зауважив речник Повітряних сил. 

За словами Ігната, відповідно до офіційних даних від Головного управління розвідки, у росіян є близько 900 високоточних далекобійних ракет - кілька сотень кожного типу. Зокрема ворог продовжує їх виготовляти, втім, не так багато, як торік. 

"Тому застосування зараз балістичних ракет "Іскандер-М" чи С-400, а також "Кинджалів" не є чимось новим для України. Усе це вже "пережували" неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається", - підсумував Ігнат.

Скільки Росія виготовляє ракет 

В середині листопада Юрій Ігнат розповідав про те, що ворог міг накопичити  до 900 далекобійних високоточних ракет. Згідно з даними ГУР, Росія в місяць може виготовляти близько 100 ракет

"Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900 (ракет, - ред.). Саме така кількість високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а також "Онікси", ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійні ракети", - пояснив Ігнат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВоздушные силы УкраиныВійна в Україні