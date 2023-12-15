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В Воздушных силах рассказали, сколько высокоточных ракет осталось у России

Фото: в Воздушных силах рассказали, сколько высокоточных ракет осталось у России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно официальным данным, представленным Главным управлением разведки, в России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Несколько сотен каждого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как рассказал Игнат, пока трудно сказать, сколько враг готов тратить дальнобойных ракет во время обстрелов. Например, "Кинжалы" террористы применяют не часто. 

"Мы видели пик в мае-июне, когда они атаковали - "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты тогда одновременно летели. Носителей для "Кинжалов" у них достаточно, а вот самих ракет не так много",- отметил спикер Воздушных сил. 

По словам Игната, согласно официальным данным от Главного управления разведки, у россиян есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет - несколько сотен каждого типа. В частности враг продолжает их изготавливать, впрочем, не так много, как в прошлом году. 

"Поэтому применение сейчас баллистических ракет "Искандер-М" или С-400, а также "Кинжалов" не является чем-то новым для Украины. Все это уже "пережевали" неоднократно. Поэтому имеем сегодня такой результат, хорошо все сбивается", - подытожил Игнат.

Сколько Россия производит ракет

В середине ноября Юрий Игнат рассказывал о том, что враг мог накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет. Согласно данным ГУР, Россия в месяц может производить около 100 ракет.

"Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или, может, даже 900 (ракет, - ред.). Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - пояснил Игнат.

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