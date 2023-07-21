У Повітряних силах розповіли, скільки триватиме навчання українських пілотів на F-16

"Наші льотчики уже готуються до навчання, вони вже два місяці, мабуть, очікували цього рішення про виїзд в якусь з країн, де буде проводитись навчання. Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення - там будуть і навчатись", - сказав Ігнат.

Він додав, що ймовірно, для навчання будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Адже пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо.

"Інша категорія військовослужбовців - молоді пілоти, можливо, надалі навіть і курсанти, пілоти, які не мають льотної практики - для них буде вже більш довгострокове навчання", - зазначив речник.

За його словами, це буде базова підготовка, наземна, англійська мова, навчання на легкомоторному літаку, реактивному літаку і далі з переходом вже на винищувач.

Ігнат додав, що ця програма зможе розвиватися з року в рік, і нові й нові фахівці будуть далі поступати, адже програма переозброєння на літак "натівського" зразка не робиться за півроку.

"За півроку можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні - звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне - завойовувати перевагу в повітрі", - наголосив він.

Також, за словами речника, є багато інших завдань, такі як захист від ракет та дронів. У цьому F-16 може нам допомогти.

Ігнат нагадав, що початок навчання пілотів планується на кінець серпня.

"Графіки є різні. Сполучені Штати заявили, що орієнтовно через декілька тижнів. Після саміту у Вільнюсі анонсувалося, що це може відбутись наприкінці літа. Кінець літа - це кінець серпня. Якщо це відбудеться швидше, як про це заявили Сполучені Штати - то це можна тільки вітати", - сказав він.

Речник зазначив, що зараз працює багато фахівців Повітряних сил, консультуються з партнерами й визначають куди саме, які країни нададуть ці майданчики. Оскільки крім пілотів, потрібно ще й інженерів готувати, а також інших фахівців, які будуть обслуговувати цю техніку.

За його словами, найкоротший курс, який необхідний для того, щоб українські пілоти могли якнайшвидше виконувати бойові завдання у найближчому майбутньому, складає шість місяців. А можливо, навіть і менше.

"Коли ми відправляли двох наших пілотів в Сполучені Штати, в Арізону, там вони проходили тестування на тренажерах, на симуляторах. І наші американські партнери визначали, що вони можуть, як можуть реагувати на різні ситуації в повітрі, як вони швидко схоплюють матеріал, яка від них йде віддача, і зробили висновки, що, можливо, їм потрібно буде й менше часу. Повітряні сили Збройних Сил України заявляли про півроку, а наші колеги сказали, що, можливо, вийде вкластись і в чотири місяці", - розповів Ігнат.

Однак він зазначив, що "не хочеться зараз когось "годувати" тими новинами, які б нам хотілось чути".

"Дочекаємося, коли це буде відбуватися на практиці. Тому що дуже важлива первинна підготовка, для пілотів це спочатку і тренажери, і симулятори. Потім польоти з інструктором, потім самостійні польоти вже на літаку, а потім тактичне застосування цього літака. І найголовніше - що цей літак повинен воювати, а не просто літати, йдеться про застосування озброєння", - сказав речник.

За його словами, арсенал озброєння у F-16 надзвичайно широкий - це десятки й десятки одиниць різних дуже ефективних авіаційних крилатих високоточних ракет, бомб тощо. І все це озброєння повинні освоїти не лише пілоти, але й іноземні фахівці, зокрема інженери.

"Це все важливі речі. Тут помилок не повинно бути", - наголосив Ігнат.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники України нещодавно вирішили навчати наших пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої відбуватиметься навчання, Данія та Нідерланди. При цьому поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 Україні.

Ці літаки, зокрема, необхідні нашій країні для того, щоб захищати небо від постійних російських атак, неодноразово наголошували офіційні особи.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, американські винищувачі наша країна отримає лише наступного року. З таким прогнозом погоджується і Кулеба. Він уточнював, що передача відбудеться "на початку 2023 року".